Tollegno, Vigili del Fuoco e 118 in via Roma in soccorso di una donna foto Nicola Rasolo

Nella tarda mattinata di oggi sabato 14 settembre Vigili del Fuoco e 118 sono intervenuti a Tollegno in soccorso di una donna caduta in casa che non era in grado di rialzarsi.

Per entrare nell'appartamento i Vigili del Fuoco sono entrati dal balcone permettendo in questo modo l'ingresso al personale medico che ha trasportato la malcapitata in ospedale per gli accertamenti del caso.