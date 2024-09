Pozzo-La Marmora, Women esordio casalingo sorridente con 4-2 contro Como, FOTO

L’esordio casalingo tra le mura dello stadio Pozzo-La Marmora di Biella è sorridente per la Juventus Women. Le bianconere hanno la meglio infatti del Como Women per 4-2 nel match valido per la 2ª giornata del campionato di Serie A femminile. A decidere l’incontro le reti di Caruso, Bennison e la doppietta di Krumbiegel, per le ospiti in gol Kramzar e Nischler.

LA PARTITA

Il match non parte nel migliore dei modi perché dopo quattro giri d’orologio la squadra ospite passa in vantaggio con una conclusione mancina improvvisa di Kramzar sulla quale non può niente Peyraud-Magnin. La reazione delle bianconere però non tarda ad arrivare: nel giro di quattro minuti infatti la Juventus Women prima pareggia e poi ribalta lo svantaggio grazie alle sue due centrocampiste. Il primo flash è di Arianna Caruso che con lascia partire un fulminante destro dall’esterno dell’area di rigore che si insacca sotto la traversa; qualche secondo più tardi è invece Bennison a sfruttare, dopo un ottimo inserimento, l’assist di Beccari e superare l’estremo difensore avversario. Beccari si mette in proprio poco dopo, sfruttando l’ottimo lavoro di Girelli, ma non riesce a vincere il duello diretto con Gilardi che gli nega il gol. La prima frazione si chiude però in parità perché a 8 minuti dall’intervallo Nischler, direttamente da calcio piazzato, rimette in equilibrio l’incontro.