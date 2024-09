Alpini in festa a Biella per il patrono San Maurizio, Fulcheri: "L'adunata nazionale deve essere l'adunata di tutti" FOTO

Alpini infesta a Biella per il patrono San Maurizio, Fulcheri: "L'adunata nazionale deve essere l'adunata di tutti" FOTO Beppe Rasolo

"E' una grande opportunità per tutti, e deve essere l'Adunata di tutti" ha esordito così il presidente delle penne nere biellesi Marco Fulcheri oggi sabato 14 settembre in occasione della festa del santo patrono San Maurizio presso la sede di via Ferruccio Nazionale.