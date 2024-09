Terza edizione Hydrogen Expo 2024 chiude con numeri da record, oltre 6 mila visitatori

(Adnkronos) - Chiude i battenti con numeri da record la 3ª edizione di Hydrogen Expo, la più grande mostra-convegno italiana espressamente dedicata al comparto tecnologico per lo sviluppo della filiera dell’idrogeno, organizzata da Mediapoint & Exhibitions nei padiglioni del Piacenza Expo. Oltre 6.000 i visitatori che dall’11 al 13 settembre hanno varcato i cancelli della kermesse, la quale, nonostante la giovane età, si conferma la principale manifestazione italiana – e tra le prime anche a livello europeo – del comparto.

I numeri oltre 6000 i visitatori registrati; 200 gli espositori ufficiali; 24 i convegni/workshop; 1530 gli iscritti come delegati ai convegni; Oltre 40 le associazioni di categoria presenti; 5 i patrocini istituzionali concessi, tra i quali quello del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell’Aeronautica Militare e dell’Enea; 38 gli Ihta - Italian Hydrogen Technology Awards assegnati.

Hydrogen Expo, oltre a offrire una vetrina privilegiata sulle principali novità di mercato inerenti alla filiera del vettore idrogeno, quest’anno è stata anche la sede scelta da Isotta Fraschini (Gruppo Fincantieri) e Ecomotive Solutions, con la partecipazione di Regione Puglia, per siglare un Memorandum of Understanding che sancisce l’avvio di una collaborazione tra le due aziende per la produzione di motori ad idrogeno. Tra i meriti di Hydrogen Expo anche quello di favorire la diretta comunicazione tra aziende e istituzioni, come sottolinea la senatrice Elena Murelli (Fi): “Non potevo mancare anche a questa 3ª edizione di Hydrogen Expo, una fiera importante che guarda il futuro. Il percorso verso la decarbonizzazione è dettato dalla direttiva europea che vieterà entro il 2035 i motori diesel e tradizionali. Ma quella direttiva porta sempre verso l’elettrico, quando invece noi siamo i primi a dire che non c’è solo l’elettrico, ma c’è anche per esempio l’alternativa dell’idrogeno. E questa fiera è la dimostrazione che l’idrogeno può essere utilizzato come fonte alternativa per il trasporto su gomma, ferro ma anche navale e aereo", conclude Murelli.

Per l’onorevole Paola De Micheli (Pd) – che da ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti è stata madrina della prima edizione del Hydrogen Expo – la kermesse piacentina è anche un momento di incontro con le realtà produttive del Piacentino: “Ho sempre pensato che una grande spinta per la transizione ecologica nel campo della mobilità passi per l’idrogeno, uno dei pivot sui quali investire per il futuro. Anche quest’anno sono tornata a Hydrogen Expo per vedere quali sono le evoluzioni e le innovazioni del settore”.

“ll bilancio di questa 3ª edizione di Hydrogen expo è molto positivo, da quello che mi dicono tutti gli espositori, che hanno molto apprezzato i 200 stand presenti, quindi anche numericamente parlando è stata una manifestazione che ha presentato tutto quello che è lo stato dell’arte della tecnologia applicata all’idrogeno, dalla compressione dell’idrogeno allo stoccaggio, insomma tutte le declinazioni tipiche di questo vettore energetico”, commenta un soddisfatto Fabio Potestà Direttore della Mediapoint & Exhibitions, organizzatore della fiera, “Sono contento, anche in prospettiva, perché molti degli espositori ci hanno già anticipato di voler partecipare all’edizione del prossimo anno, che sarà dal 21 al 23 maggio del 2025. Posso già garantire che la fiera sarà più grande e poi avrà delle novità anche nel piazzale all’aperto, quindi le prospettive sono molto molto buone anche per l’anno a venire”, aggiunge Potestà.

Che circa le presenze dichiara: “Ieri sera (giovedì, ndr) nel computo totale dei primi due giorni avevamo superato i 4.000 visitatori. Con quelli di oggi abbiamo sorpassato quota 6.000”. Ma l’attività di Mediapoint & Exhibitions non si ferma, anzi, come spiega lo stesso Potestà: “Quest’anno Mediapoint ha presentato due novità, la prima è stata Cybesec, la fiera della cybersecurity, che si è tenuta a fine maggio; la seconda è il T3, Truck,Tyre e Trailer, la fiera dedicata ai mezzi di trasporto, camion, rimorchi e pneumatici, in programma sempre nei padiglioni del Piacenza Expo dal 17 al 19 ottobre. Un’altra sfida importante sicuramente, però non ci tiriamo mai indietro”, conclude.