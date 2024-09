TOR30 - Passage au Malatrà, allerta freddo, nella notte i runners hanno trovato la neve VIDEO

Il vento forte che si sta verificando in queste ore, con raffiche fortissime, ha causato un brusco abbassamento delle temperature, con percezione di freddo ben al di sotto dello zero termico.

Insieme al vento, al di sopra dei 2200 metri si è depositato al suolo un leggero strato di neve che, unito alle basse temperature, rende ghiacciati e scivolosi diversi passaggi, in particolare nella zona del Col de Malatrà.

Per questo motivo per il TOR30 - Passage au Malatrà in partenza domani è OBBLIGATORIO essere muniti di un abbigliamento (pantaloni lunghi, maglia termica, guanti, giacca, cappello, ecc) e dei ramponcini.

E proprio per via delle basse temperature nella notte i runners si sono trovati in mezzo alla neve...