Pollone, in 147 al via del 23° Trofeo Jean Marc Mosca FOTO e VIDEO

Bella serata di sport ieri, giovedì 12 settembre, a Pollone, dove, con il consueto coinvolgimento e tanta allegria, 147 runners e camminatori biellesi si sono dati appuntamento per la 23ª edizione del Trofeo Jean Marc Mosca, evento organizzato dal Gruppo Alpini di Pollone per la festa patronale di Sant' Eusebio, insieme alla Pro Loco Pollone, AS Gaglianico 1974 e con il patrocinio del Comune di Pollone.