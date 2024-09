Jet dei VIP: ecco di chi sono i più costosi

Quando si pensa allo star system internazionale, l’immaginario collettivo corre immediatamente verso orizzonti aurei, tra lusso sfrenato, feste incredibili ed incontri galanti. Molto spesso, la realtà non si discosta tanto dalla fantasia, soprattutto quando si dà un’occhiata ai mezzi e alle soluzioni di trasporto preferite dalle celebrità, tra auto di grossa cilindrata, yacht e aerei. I jet privati appartenenti a personalità di spicco (e con conti in banca considerevoli) sono spesso tra i più costosi e lussuosi. Tuttavia, il jet privato non è un'opzione riservata esclusivamente ai personaggi celebri e facoltosi. Sempre più persone, non necessariamente famose, stanno considerando questa modalità di viaggio per la sua comodità e flessibilità. Esistono infatti soluzioni che permettono di risparmiare rispetto alle tariffe standard (in merito suggeriamo di consultare il sito fastprivatejet.com per farsi un'idea del costo di un volo privato ), la più nota delle quali è il jet sharing, che prevede che più passeggeri condividano il viaggio. Per quanto riguarda il nostro approfondimento, invece, nelle prossime righe scopriremo alcuni tra i jet più costosi ed esclusivi e chi sono i loro proprietari.

Airbus A340-300

Il primo posto della nostra classifica dei jet più esclusivi se lo aggiudica l’Airbus di proprietà dell’oligarca russo Alisher Umanov. Un mezzo straordinario dal valore esorbitante. Va detto che il proprietario del velivolo avrebbe un patrimonio di circa 20 miliardi di dollari, con l’aereo in questione che gli sarebbe costato 250 milioni, più altri 150 in aggiunta come optional e feature personalizzate. Stando alle diverse fonti e agli addetti ai lavori, questo Airbus sarebbe l’aereo privato più grande di tutta la Russia e, addirittura, dell’intero continente europeo.

Boeing 747-8 Vip

Un tempo presidente della realtà immobiliare Chinese Estates, Joseph Lau è uno dei miliardari maggiormente in vista nel panorama di riferimento contemporaneo. All’interno della nostra classifica, il suo jet si posiziona al secondo posto, raggiungendo un costo astronomico di ben 367 milioni di dollari. Inutile dire che il magnate dell’immobiliare abbia voluto personalizzare profondamente il suo velivolo, generalmente indirizzato al mercato dell’aviazione di linea, in modo tale che questo potesse rispecchiare i suoi gusti in tutto e per tutto, permettendogli di viaggiare al meglio e senza compromessi in termini di comfort e funzionalità.

Boeing 747-430

Un altro velivolo di dimensioni particolarmente considerevoli, questa volta, appartenente al celeberrimo Sultano del Brunei che, spesso e volentieri, ha fatto parlare di sé per la sua invidiabile collezione di auto di lusso. Anche conosciuto come Flying Palace, ovvero Palazzo Volante, il jet del sultano ha un valore di ben 230 milioni di dollari, surclassando – tra gli altri – anche l’aereo dell’imprenditore Roman Abramovich, dal costo di 170 milioni di dollari, cifra necessaria per poter portare a casa un Boeing 757 con rifiniture di alta classe.

Gulfstream G650ER

Tra le celebrities più famose, Kim Kardashian ha sempre spiccato per il lifestyle lussuoso su cui ha basato il suo brand personale. L’attrice, modella e influencer non si è risparmiata quando ha acquistato il suo jet privato, personalizzandolo secondo i suoi gusti eccentrici per una spesa totale di 150 milioni di dollari. Inutile dire che, il jet stesso, abbia un nome più evocativo che mai, essendo conosciuto tra i fan dell’influencer come Kim Air.

Boeing 757