Donna aggredita da due grossi cani mentre porta a spasso il suo

Stava portando a spasso il proprio cane, quando è stata aggredita da altri due di grossa taglia che si aggiravano nella zona, in via Martiri, nei pressi della ferramenta. Gli animali erano in libertà, senza museruola, e avrebbero infatti attaccato il cagnolino della malcapitata che ha cercato di difenderlo dalla furia dei due.

Il fatto è accaduto ieri giovedì 12 settembre a Occhieppo Superiore intorno alle 7,40.

Fortunatamente un passante residente a Masserano ha assistito alla scena, e prontamente ha fatto salire la donna sul suo furgone per allontanarla dai cani aggressori e ha quindi chiamato il 118.

La donna, una 72enne residente a Occhieppo, se l'è cavata con lievi ferite alla mano e tanto spavento, mentre i Carabinieri di Occhieppo e la Forestale sono stati informati dell'accaduto e cercano i cani che l'hanno aggredita anche grazie alla preziosa testimonianza dell'uomo.