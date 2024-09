Anno scolastico 2024-2025, gli auguri del Comune di Borriana.

Questo l'augurio che il Sindaco Francesca Guerriero e il suo Vice Linda Rodani hanno scritto sulle pagine social dell'Amministrazione: "Ai ragazzi auguriamo di incontrare insegnanti appassionati pronti a trasmettere la loro conoscenza in modo coinvolgente e stimolante. Che possano scoprire sempre nuove passioni e interessi lungo il percorso, incontrare compagni di classe che li sosterranno e condivideranno esperienze memorabili. Che la loro classe sia un ambiente accogliente e inclusivo, dove ciascuno si senta apprezzato e rispettato per le proprie idee e contributi. E che possano affrontare sfide e ostacoli imparando dalle difficoltà, crescendo attraverso le esperienze più complesse"

"Ricordatevi – prosegue il post per i ragazzi - che ogni difficoltà è un'opportunità per crescere e migliorare.

Vi auguriamo di partecipare ad attività che arricchiranno il vostro bagaglio di esperienze, permettendovi di esplorare nuovi interessi e talenti. E, soprattutto, di non dimenticare di prendervi cura di voi stessi durante questo percorso. Trovate il giusto equilibrio tra studio, svago e riposo, perché una mente e un corpo sani sono essenziali per un apprendimento efficace. Buon anno scolastico! Sarà un periodo straordinario di crescita e apprendimento che vi accompagnerà per tutta la vita".