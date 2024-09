Il capo dipartimento della Protezione Civile Fabio Ciciliano in visita in Piemonte

Incontro oggi al grattacielo Piemonte a Torino tra il presidente della regione Piemonte Alberto Cirio, l’assessore alla Protezione Civile Marco Gabusi e il capo dipartimento della Protezione Civile Nazionale Fabio Ciciliano. La visita è stata l’occasione per un confronto tra Ciciliano e la regione, compresa la squadra tecnica, sugli ultimi eventi meteorologici che hanno colpito duramente diversi comuni piemontesi.

Durante l’incontro, il presidente e l’assessore hanno relazionato al capo dipartimento sui recenti eventi calamitosi che hanno colpito il Piemonte nelle ultime settimane. Relativamente all’ultimo, che si è verificato il 4 e il 5 settembre, la regione ha espresso a Ciciliano la necessità di procedere con l'avanzamento della richiesta di stato di emergenza per i danni nelle Valli Chisone, Susa e Lanzo. Proprio in queste zone il presidente Cirio ha effettuato un sopralluogo, insieme ai tecnici del settore opere pubbliche e difesa del suolo, mercoledì mattina, per verificare l'avanzamento dei cantieri per gli interventi di somma urgenza, su cui presidente e assessore hanno aggiornato il capo dipartimento: a Mattie da ieri sera è percorribile anche dalle auto il guado posizionato dopo la caduta del ponte sul rio Gerardo verso la Borgata Combe e la città metropolitana stima di poter riaprire al traffico da domani sera la statale 24, nel territorio del comune di Bussoleno.

A seguito dell’incontro, Ciciliano ha visitato la sala operativa della Protezione Civile della regione Piemonte, dove si svolgono tutte le attività di monitoraggio e gestione delle allerte. Durante la visita, ha incontrato il coordinamento regionale, esprimendo il suo apprezzamento per l’efficacia dell’organizzazione e l’eccellente funzionamento della macchina operativa piemontese.

“Con il capo dipartimento in Piemonte abbiamo fatto il punto sugli eventi calamitosi che hanno colpito il Piemonte negli ultimi mesi. Abbiamo comunicato al capo dipartimento la decisione di chiedere di stato di emergenza per l’ultimo in ordine di tempo, quello del 4 e 5 settembre – ha dichiarato il presidente della regione Piemonte Alberto Cirio - E’ stata anche l’occasione per un confronto sul ruolo centrale del nostro sistema di protezione civile nel panorama italiano e sulla capacità di intervento, in coordinamento con i comuni, per affrontare le situazioni di emergenza”. L’assessore Gabusi ha concluso affermando che “questa visita rappresenta un momento di dialogo cruciale per rafforzare ulteriormente la collaborazione tra le istituzioni e garantire una risposta rapida ed efficace alle emergenze sul territorio. Desidero inoltre ringraziare, ancora una volta, tutto il mondo della Protezione Civile, per l'impegno costante e fondamentale”.