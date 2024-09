Il comune di Magnano ha ottenuto un finanziamento per il cantiere di lavoro per disoccupati Over 58. Il bando riguarda 1 lavoratore, che sarà impegnato per 20 ore settimanali su 5 giorni lavorativi, per lavori di cantoniere e manutenzione, con un'indennità giornaliera di 20,48 euro.

Il bando indica inoltre i requisiti, e le modalità di presentazione delle domande, che devono essere inviate entro le 12 del 24 settembre.