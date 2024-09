Domenica 8 settembre c'è stata una gara importante a Veglio di fuoristrada e in redazione sono venuti due dei partecipanti a questa competizione: Serena Rodella e Giovanni Bonino.

Serena Rodella conquista la categoria femminile nazionale per il quarto anno consecutivo, mentre Giovanni è tornato in pista per i suoi 70 anni, con una grande esperienza alle spalle e non si vuole fermare qui.