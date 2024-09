Motori |

Rally & Co, 5 equipaggi in gara al Grappolo: ecco quali

Saranno 5 gli equipaggi griffati Rally & Co che parteciperanno sabato e domenica alla 4° edizione del Rally Storico “Il Grappolo”, valido per il Trofeo Rally di Zona. Partenza ed arrivo da San Damiano d’Asti dopo aver percorso 73 km cronometrati suddivisi in 8 prove speciali questo il programma che attende Marco Bertinotti ed Andrea Rondi che sulla Porsche 911 con la quale hanno vinto il Rally della Lana Storico ed il numero 1 sulle portiere apriranno le danze. Con il numero 10 sulla Ford Escort RS 2000 al via Luca Delle Coste e Giuliano Santi sono pronti a difendere la leadership attuale nel trofeo Memory Fornaca già vinto nel 2023 mentre con il numero 40, sempre su Ford Escort, partiranno Pier Luigi Porta e Aldo Gentile. Equipaggio tutto femminile con il numero 52 composto da Marina Frasson e Masina Palitta su Renault 5 GT Turbo, seguite sulla Fiat 127 numero 76 da Stefano Zublena ed Alberto Costenaro.

c. s. Rally & Co g. c.