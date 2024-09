Equipe Vitesse, prove in chiaroscuro al Rally del Rubinetto

La 31^ edizione del Rally del Rubinetto, che si è svolta nel weekend appena trascorso tra il bel sole del sabato e la giornata in stile autunnale della domenica, ha avuto riscontri positivi per la scuderia Equipe Vitesse, anche se non tutte le ciambelle sono uscite con il buco.

Purtroppo sulla prima prova della gara, l'equipaggio formato da Roberto Favaro e Loretta Tedesco, alza subito bandiera bianca per problemi al motore della loro Citroen C2, un vero peccato. Nicolò Bottega che navigava Luca Ciscato sulla Renault Clio N3, ha vissuto momenti di difficoltà per qualche noia elettrica e un problemino all'acceleratore, risolto brillantemente in prova in stile MacGyver con delle fascette.

Nonostante tutto, i 2 non hanno mollato e sono riusciti a concludere la gara in 69^ posizione assoluta e il terzo di classe. Per il fratello Simone Bottega invece, esperienza bellissima sulla mitica Delta guidata da Silvano Carmellino, una delle vetture più amate dal pubblico e dallo stesso Simone, anche loro al traguardo in 34 ^ posizione assoluta e seconda di classe. Esperienza positiva anche per Alex Sodano e Maurizio Albertone, al debutto sulla più moderna Renault Clio Rally 5, fanno una gara di apprendimento ma sempre in crescendo che li porta a concludere le proprie fatiche in 28^ posizione assoluta e seconda di classe.

Prossimo appuntamento tra pochi giorni, al Rally Mille Miglia, dove rivedremo in azione Nicolò Bottega a fianco di Lorenzo Varesco sulla Suzuki Swift 1.0 Turbo, per continuare la loro avventura nel Campionato Italiano Rally.