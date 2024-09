Viviana Barbera è il nuovo Ceo di Sella Leasing

Il Consiglio di Amministrazione di Sella Leasing ha nominato Viviana Barbera come nuovo Ceo della società del gruppo Sella specializzata nei settori del leasing strumentale e operativo, autoveicoli, immobiliare, nautico e impianti per la produzione di energia rinnovabile.

Viviana Barbera ha iniziato il suo percorso lavorativo in Banca Sella nel 1983 assumendo nel tempo responsabilità crescenti all’interno della rete commerciale. Un’esperienza che le ha permesso di ricoprire un ruolo significativo nel processo di espansione territoriale del gruppo, in qualità di Ceo di Banca di Palermo e successivamente di Banca Sella Sud Arditi Galati. Dal 2010 ha ricoperto numerosi incarichi dirigenziali sia in Banca Sella dove è stata anche Condirettrice Generale, sia nella capogruppo Banca Sella Holding.

Viviana Barbera subentra a Roberto Nicoletta, dal 2013 Direttore Generale e Ceo e dal 2016 anche Amministratore Delegato di Sella Leasing. Presente su tutto il territorio nazionale con le sue succursali e la sua rete agenziale specializzata, in questi anni Sella Leasing ha vissuto un percorso di crescita costante superando il miliardo di euro di credito erogato e arrivando ad essere una realtà che oggi conta oltre 15 mila clienti e che nel 2023 ha registrato oltre 560 milioni di euro di leasing stipulato.