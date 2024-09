Scuola, l'assessore Caldesi scrive ai bambini di Biella: “Primo giorno era la meta e l’abbiamo raggiunta”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Ieri mattina i bambini di Biella hanno iniziato l’anno scolastico! L’atmosfera era quella festosa ed emozionante del primo giorno di scuola. I bambini apparivano allegri, qualcuno forse un po’ agitato, qualcuno emozionato, alcuni curiosi, altri un poco timidi. Ma tutti si trovavano bene, in aule accoglienti e sicure. Ero presente in alcune delle scuole oggetto di ristrutturazione o nei locali trovati dal Comune per ospitare i bimbi che hanno dovuto lasciare (a causa dei lavori) i loro istituti e ho provato una profonda gioia. I bambini erano contenti, i genitori anche, le Dirigenti scolastiche (alle quali vanno i miei ringraziamenti per la disponibilità e la collaborazione che ci hanno sempre assicurato) e le maestre altrettanto.

Sei scuole in fase di ristrutturazione, poi una dichiarata inagibile, bambini ai quali assicurare nuove aule, locali da trovare. Non è stato semplice. Ma ce l’abbiamo fatta. Il primo giorno di scuola era per noi la meta e l’abbiamo raggiunta. Voglio ringraziare i miei collaboratori, e quanti dell’Amministrazione Comunale che hanno corso come matti per collocare i bambini in nuovi locali, confortevoli e sicuri. Sempre disponibili ed efficienti, sempre pronti a trovare soluzioni percorribili per ogni problema hanno consentito di superare con successo le numerose e gravi criticità inaspettatamente incontrate. Ancora grazie di cuore”.