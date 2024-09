Riparte la nuova stagione della Ritmica: Sapino, Pavanetto e Bravaccino alla Summer Gymnastics Cup FOTO

Alla ripresa delle competizioni dopo le vacanze, subito in bella evidenza le ginnaste della scuola di ginnastica Ritmica di Tatiana Shpilevaya. Nel weekend appena concluso si è disputato il Torneo internazionale Summer Gymnastics Cup a Bollate (MI) con la partecipazione di numerose atlete italiane e straniere.

Risultato di grande spessore per Giulia Sapino che conquista il primo posto nella classifica generale nella categoria Junior 3 (anno 2009), classificandosi rispettivamente quarta alla palla, quarta alle clavette e prima al nastro, su un novero di una ventina di atlete, fra cui alcune straniere. Ottimi anche i risultati delle altre due RSgirls in gara, entrambe nella categoria Junior 1 (anno 2011), che ha visto Elena Pavanetto conquistare il primo posto alla palla ed il quinto al nastro, mentre Ginevra Bravaccino è risultata quarta al cerchio e nona alle clavette. Hanno accompagnato le atlete in gara la DT Tatiana Shpilevaya e le istruttrici Mariia Nikitchuk ed Arianna Prete, quest’ultima impegnata anche nel corpo giudicante.

“Le nostre ragazze hanno condotto una buona gara – commenta lo staff tecnico – Giulia ha eseguito una gara con grande determinazione presentando esercizi complessi già ben automatizzati con poche sbavature, Elena si è espressa ottimamente con la palla ed abbastanza bene anche con il nastro, Ginevra ha fatto un ottimo cerchio, mentre con le clavette non ha dato il meglio di sè, commettendo alcuni errori. E’ stato un test molto impegnativo in preparazione delle gare ufficiali Gold che inizieranno al termine della prossima settimana. I buoni risultati ottenuti in gara sono conseguenza degli allenamenti estivi portati avanti con dedizione e cura dalle atlete e ci fanno ben sperare per le gare del secondo semestre del 2024. Oltre alla prima competizione della nuova stagione sportiva, al proseguimento della preparazione di tutte le altre atlete agoniste, la Rhythmic School sta facendo partire, in questi giorni, i corsi di avvicinamento alla Ginnastica Ritmica, rivolti a tutte le bimbe e ragazze dai 4 anni ai 12 anni, appassionate a questa disciplina”.

Presso il palazzetto dello sport di Candelo, le istruttrici della scuola di ginnastica Ritmica di Tatiana Shpilevaya, sono pronte ad accogliere con entusiasmo tutte le bimbe/ragazze desiderose di conoscere e cimentarsi con l’affascinante mondo della Ritmica. Per informazioni: sito www.rhythmicschool.com o contattare 331- 6137557 o scrivere a rscandelo@gmail.com.