Dopo due rinvii per maltempo, a Graglia ci si riprova per la camminata nei dintorni del paese alla scoperta di sentieri e angoli suggestivi. Il ritrovo sarà in piazza Crida alle 9 di domenica 15 settembre, con partenza prevista per le 9.45.

Al termine, pranzo per la sede del Gruppo Sportivo di Graglia. Il percorso è di circa 9 chilometri per una durata di 2 e 30 circa. I cani sono ammessi al guinzaglio.