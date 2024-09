La storia del Centro Piante Scarlatta: 100 anni di passione ed esperienza.

La nostra è una storia lunga 100 anni: un secolo di passione ed esperienza, che per tutti i nostri clienti rappresentano una vera garanzia.

Ricordando 100 anni di passione ed esperienza

Tutto è iniziato con Nonno Tino, Celestino Scarlatta, quando nel 1924, in pieno Dopoguerra, ha avviato la sua attività diventando uno tra i primissimi in tutta Italia a coltivare rose moltiplicandole per innesto e a spedirle in tutto il Paese.

Negli anni ’30, coadiuvato dalla moglie Cristina, Nonna Tina, ha fatto crescere l’azienda creando un listino con decine e decine di varietà di rose che spediva in giro per l’Italia: una vera e propria innovazione per l’epoca!

Una volta trasferitosi poi a Vigliano Biellese in Via Milano, ha potuto sfruttare un’area perfetta con ampi terreni per le sue coltivazioni e in una posizione strategica per i trasporti. Non solo: quella in cui ci troviamo oggi si è rivelata essere una posizione ottimale anche a livello geologico! Proprio accanto alla nostra attuale sede, infatti, scorre la Chiebbia, un torrente che non ci ha mai fatto mancare l’acqua. Inoltre, il terreno scelto da Tino era incredibilmente fertile e privo di sassi, perfetto per i campi!

Arrivati al secondo Dopoguerra, nel 1944 è nato Franco, il papà di Davide, che a 14 anni è partito per il Belgio per studiare in una scuola di florovivaismo e apportare, successivamente, le prime innovazioni nell’azienda di famiglia.

Una volta tornato a casa Franco ha dato inizio ad una progressiva trasformazione meccanica dell’azienda, basandosi su tutto quello che aveva imparato in Belgio, dopodiché si è concentrato nuovamente sugli inizi del Centro Piante Scarlatta, ovvero le rose. Ed è così che, a fine anni ’60, Franco ha apportato un’altra grandissima novità nel mondo del vivaismo biellese: da allora le rose vengono vendute in un sacchetto accompagnato da una loro foto, così come vuole la moda americana.

Sono poi seguiti anni di innovazioni, ampliamento degli spazi e vendita al dettaglio, anche grazie all’aiuto della moglie Laura. Nel ’71 è nato Davide e, negli anni successivi agli studi vivaistici alla Fondazione Minoprio, è stata proprio la terza generazione ad apportare nuovi miglioramenti e a far crescere ulteriormente la nostra azienda.

La terza generazione e il “Dottore delle piante”

Nel dicembre del 1992 è stato inaugurato il nuovissimo Centro di Giardinaggio, interamente dedicato alla vendita al dettaglio, che Davide ha subito iniziato a gestire in prima persona.

Davide è diventato per la nostra clientela un vero e proprio “Dottore delle piante”, un consulente e professionista su cui poter sempre contare per la cura di qualsiasi tipo di pianta o fiore.

Oggi, 100 anni dopo la nascita del Centro Piante Scarlatta, Davide è davvero orgoglioso di portare avanti l’attività della sua famiglia, che ha saputo creare con amore e cura un’azienda come questa. E poi, diciamocelo… non capita tutti i giorni di festeggiare un anniversario così. 😉

Se volete venire a trovarci e toccare con mano una passione e un’esperienza lunga un secolo, vi aspettiamo in Via Milano 149 a Biella.

E nel frattempo… Buon Compleanno Centro Piante Scarlatta, 100 di questi anni!

Contatti