Ladri in casa a Cerrione, rubano monili in oro dalla camera da letto

Furto consumato a Cerrione nella mattinata di ieri martedì 10 settembre.

Stando a quanto raccontato dai proprietari dell'abitazione che hanno denunciato l'accaduto ai Carabinieri, mentre in casa non c'era nessuno, ignoti si sarebbero introdotti nella camera della figlia passando da una finestra al piano terra e avrebbero asportato monili in oro.

Il danno è ancora da quantificare.