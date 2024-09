Biella, scontro tra auto in via Bertodano (foto di repertorio)

Incidente tra auto a Biella. È successo poco dopo le 16 di oggi, 11 settembre, in via Bertodano. Stando alle prime informazioni raccolte, non ci sarebbero feriti ma solo danni ai veicoli. Sul posto la Polizia Locale per gli accertamenti di rito.