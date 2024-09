Oropa celebra i 150 anni della Pezzata Rossa d'Oropa, incontro con Danilo Craveia

Nell'ambito della Fiera di San Bartolomeo, sabato 14 settembre alle ore 19, si terrà un incontro Danilo Craveia, archivista del Santuario di Oropa, dal titolo: “1874-2024: la Pezzata Rossa di Oropa compie 150 anni”. L'evento ripercorrerà la storia e l'evoluzione di questa razza bovina, simbolo della tradizione agricola biellese e delle valli alpine.

La Pezzata Rossa d’Oropa è una figura iconica della cultura locale, ben radicata nella memoria collettiva di chi vive queste terre. Presenza costante lungo le mulattiere alpine e nei prati, questa razza è stata per secoli parte integrante del paesaggio rurale del Biellese. Tuttavia, come spesso accade con ciò che è sempre sotto i nostri occhi, la sua origine e la sua storia rimangono sconosciute ai più. Danilo Craveia, con la sua narrazione appassionata, guiderà il pubblico in un viaggio a ritroso nel tempo, per scoprire quando e come la Pezzata Rossa d’Oropa abbia acquisito la sua identità attuale.

L'incontro prenderà le mosse dal Concorso Agrario Regionale di Novara del 1874, evento in cui, per la prima volta, i bovini delle vallate biellesi furono riconosciuti come una razza autonoma e distinta. L'incontro offrirà anche uno spaccato affascinante sull’iconografia legata alla Pezzata Rossa d’Oropa, da Lorenzo Delleani alle cartoline che immortalano le mandrie nei prati che circondano il Santuario. Oggi, la Pezzata Rossa d’Oropa rappresenta anche un emblema di resilienza e legame con il territorio: nonostante i cambiamenti nell’agricoltura e nella pastorizia, è ancora possibile avvistarla lungo i sentieri alpini, testimonianza viva di una tradizione che continua a resistere.

L’incontro sarà un’occasione unica per scoprire i dettagli meno conosciuti di questa razza bovina e comprendere l'importanza del lavoro degli allevatori che, da generazioni, si prendono cura di questi animali, portando avanti una cultura secolare. Partecipazione libera. L’incontro si terrà nella tensostruttura in prossimità dei cancelli del Santuario. Informazioni: www.santuariodioropa.it Tel. 015 25551200