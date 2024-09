A Mottalciata la nuova scuola green Don Luigi Passuello FOTO

Nella serata di lunedì 9 settembre la comunità di Mottalciata si è riunita per partecipare all’inaugurazione della “nuova” scuola intitolata a Don Luigi Passuello. L’edificio, che ospita infanzia e primaria, è stato infatti completamento ristrutturato, come spiega il sindaco Teresa Ottino: “I lavori, partiti nell’ottobre del 2021, hanno riguardato l’adeguamento sismico, l’abbattimento delle barriere architettoniche con la realizzazione di un ascensore per raggiungere il primo piano, l’efficientamento energetico dell’involucro, il cappotto, la sostituzione di tutti i serramenti, l’installazione di pompe di calore alimentate ad acqua di falda che annullano l’inquinamento dovuto alla combustione e sfruttano l’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico installato sul tetto, la costruzione di un nuovo corpo dell’edificio sul lato lungo e la sistemazione delle aree esterne”.

“Inoltre – continua il primo cittadino - è stato adeguato l’impianto elettrico installando corpi illuminanti dotati di sensori in grado di regolare il flusso luminoso in funzione del livello di luce naturale; ci sono una nuova rete dati, un nuovo sistema di ventilazione meccanica per garantire la qualità dell’aria interna, un nuovo sistema di videosorveglianza e un sistema di produzione dell’acqua calda in pompa di calore”.“E’ una grande gioia – conclude Ottino - inaugurare questa scuola. Abbiamo completato il lavoro iniziato dalla precedente amministrazione, che ringrazio insieme alle maestre, al tecnico comunale e alle imprese che hanno contribuito al risultato. Ora il nostro compito è riempirla di bambini offrendo più servizi alle famiglie che hanno deciso di portare i figli altrove. Parleremo con queste famiglie e lavoreremo insieme alle nostre maestre che sono molto preparate. Noi vogliamo una scuola come luogo di formazione, socializzazione, serenità e svago per i bambini e le loro famiglie: i colori vivaci di questa scuola sono lo specchio di questa nostra volontà”.

Nel corso della cerimonia il sindaco ha letto un messaggio del ministro Gilberto Pichetto Fratin, il quale ha sottolineato come una nuova scuola sia sempre un momento di arricchimento per il territorio. Ottino ha poi chiesto l’intervento dell’ex sindaco Roberto Vanzi, al quale la comunità ha regalato una targa ed una pergamena per ringraziarlo dei suoi 15 anni di amministrazione. In rappresentanza della scuola sono intervenuti Valentina Spaudo, maestra dell’infanzia e consigliere comunale di Mottalciata, ed il neodirigente scolastico Aldo Ferdani. La cerimonia si è conclusa con la benedizione del parroco, don Alberto Boschetto, e il taglio del nastro.