In questi giorni l'ufficio Lavori Pubblici del Comune di Biella ha dato il via a una serie di interventi di manutenzione straordinaria in città che riguardano le cubettature.

In particolare si è proceduto alla sistemazione dei cubetti in via La Marmora in corrispondenza dei passaggi pedonali e lungo le carreggiate, e ieri martedì 10 settembre in piazza San Paolo, anche in questo caso dando particolare attenzione ai passaggi pedonali.