Sky Aviation: un servizio indispensabile per il Tor des Géants® FOTO e VIDEO

Sky Aviation, la realtà elicotteristica nata dalla fusione tra Airstar Aviation di Cossato (BI) e GMH Helicopter Services di Courmayeur (AO), si conferma un partner strategico e indispensabile per la gestione logistica del Tor des Géants®. Questa celebre competizione di endurance, che attraversa i percorsi più impervi della Valle d’Aosta, richiede una precisione e una rapidità di intervento che solo un servizio altamente specializzato può garantire.

Grazie alla sua flotta di elicotteri e a un team di piloti con migliaia di ore di esperienza in volo sulle Alpi, Sky Aviation svolge un ruolo cruciale nel garantire i rifornimenti agli atleti lungo il percorso e nel supportare i rifugi alpini, che fungono da punti di riferimento per l'intera gara. I materiali necessari vengono trasportati in luoghi difficilmente accessibili con altri mezzi e, grazie all’ausilio degli elicotteri e piloti con migliaia di ore di volo alle spalle, è possibile ridurre i tempi di trasporto, garantendo la sicurezza degli atleti in gara.

Le condizioni meteorologiche in alta quota rappresentano spesso una sfida imprevedibile, ma Sky Aviation è in grado di sfruttare anche le più brevi finestre di miglioramento meteo, per effettuare i voli necessari. Questa capacità di adattarsi alle condizioni ambientali è determinante per il successo della gara, poiché permette di rifornire tempestivamente le basi operative e di intervenire nelle fasi più critiche della competizione.

Il Tor des Géants non è solo una gara di resistenza fisica per gli atleti, ma anche una sfida per l’organizzazione. Sky Aviation è dotata di una flotta di elicotteri adatti ad ogni esigenza: dai trasporti speciali al paracadutismo, dai rifornimenti a lavori di esbosco, tensione dei tralicci, riprese cinematografiche o rifornimento dei rifugi. Un partner affidabile e versatile, con grande esperienza alle spalle.