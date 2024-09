Rally & Co alla gara di Veglio, ecco come è andata

Gara conclusiva del campionato italiano velocità fuoristrada nella gara di casa a Veglio per i piloti della scuderia biellese Rally & Co con fantastici risultati all’attivo. Splendida vittoria tra i fuoristrada tradizionali (esclusi i syde by syde TM che fanno gara a parte) per i valsesiani Simone Lanfranchini e Sabrina Panizza che, a bordo della loro Jeep proto td, curata dalla Fpower di Sostegno, sbaragliano la concorrenza vincendo naturalmente il gruppo B e la classe B2.

“Una forte emozione vincere questa gara che per noi è di casa – dicono Simone e Sabrina - per di più su di un fondo difficile come quello che abbiamo trovato. La nostra soddisfazione è davvero tanto. Complimenti agli organizzatori per aver messo in piedi, crediamo, la miglior gara del campionato”.

I problemi allo sterzo della loro Ford Fiesta proto patiti sulla seconda prova speciale hanno frenato le ambizioni di andare sul podio per Alberto Gazzetta e Denis Cortese che portano a casa un 5° posto assoluto, quarti di gruppo B e secondi in classe B1 mentre sulla suzuki vitara Andrea Pizzato e Luca Pieri giungono al traguardo 7° assoluti e 3° di classe B1. Problemi di assetto hanno condizionato la gara di Paolo Gazzetta e Francesco Foglia che sulla suzuki vitara di gruppo A riescono ad agguantare la 9° piazza assoluta quarti in classe A1. Sul rimodernato circuito Bernardo Seletto le condizioni meteo hanno reso la gara molto difficile ed il tracciato scivoloso ha messo a dura prova tutti gli equipaggi.