Togliete tutto ai biellesi tranne il lavoro: 3° in Italia con 262,4 giornate

Eccoci qui nemmeno il tempo di tornare a scuola che l’ennesima classifica imperversa dal sito della CGIA di Mestre e come al solito mette in evidenza le peculiarità anche della nostra provincia. Questa volta il tema toccato è quello relativo agli stipendi che toccano ai lavoratori. Secondo la classifica Milano stacca tutti e guarda dall’alto con la sua media annuale di 32.472 euro con una media giornaliera di 126 euro a lavoratore. Parma al secondo posto veleggia con 26.851 e una media giornaliera di 105 euro.

E Biella ? Al terzo posto nella regione dietro Torino e Novara e al 21 posto generale in classifica con 23.945 di media annuale e un lusinghiero 91,25 per la giornata. Ma se per la pecunia siamo al ventunesimo posto per la classifica delle giornate lavorative siamo sul podio al terzo posto dopo Lecco e Vicenza. Biella patria di Stakanov verrebbe da dire, 262,4 giornate passate a lavorare ben 72 in più di Vibo Valentia che chiude la classifica. Certo Milano è cara e quindi uno stipendio serve per affrontare le molteplici spese della capitale meneghina. E che dire di noi che prendiamo seriamente il lavoro, nonostante le distrazioni di uno stupendo outdoor: chissà come mai?