Grande interesse a Sagliano Micca per l'aperitivo artistico (foto dalla pagina Facebook di SiAmo Sagliano)

Grande successo per l'aperitivo artistico, andato in scena nei giorni scorsi a Sagliano Micca. Tra artisti e curiosi, eravamo in 50 a divertirsi tra risate, cin cin e tanta arte.

Come riportato dal Comune, sui propri canali social, “un mix perfetto di leggerezza e creatività, che ha reso la serata davvero speciale. Grazie a tutti per la partecipazione e per aver reso questa serata indimenticabile”.