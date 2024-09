Grande partecipazione a Masserano per la festa patronale in onore della Madonna Salus Infirmorum, andata in scena domenica scorsa, 8 settembre.

Alla Santa Messa solenne in chiesa parrocchiale è seguita la processione con la statua della Madonna Nera per le vie del paese con varie tappe e fermate lungo il tragitto, come le chiese del Santo Spirito e della Sacra Famiglia sulle note della banda musicale. In tal sede, è stata impartita la benedizione. Presenti anche i giovani dell'oratorio.