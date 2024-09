"Corsa della Speranza", come cambia la viabilità a Biella

In occasione della Corsa della Speranza in calendario il 15 settembre, in città è stata istituita la temporanea sospensione della circolazione, qualora necessiti, dalle ore 10.30 e comunque per il tempo strettamente necessario al passaggio dei podisti sul percorso di gara e nello specifico nelle seguenti vie:

Via Marconi, viale Carducci, viale Matteotti, Via Mazzini (da Via Italia a via Garibaldi), Via Garibaldi (da via Mazzini a via Aldo Moro con attraversamento di via Lamarmora), Via Aldo Moro (da via Lamarmora a via Delleani), Via Delleani (da via A. Moro a via Torino), Via Torino (da via Delleani a Piazza Adua), Viale Macallè, Via Rosselli (da viale Macallè a via Delleani), Giardini Alpini d’Italia, Via Lamarmora secondo il senso di marcia (da via Rosselli ai Giardini Zumaglini), Via Italia, via Galileo Galilei, viale Carducci, via Orfanotrofio (fino a via Malta - arrivo).