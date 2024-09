Nuovi percorsi ITS Academy 2024-2026. 3,74 milioni le risorse disponibili

E’ aperto fino al 12 settembre il bando regionale per la valutazione didattica dei percorsi formativi e per finanziare le attività complementari e premiali degli Istituti tecnologici superiori “ITS Academy” del Piemonte.

La Regione Piemonte intende così garantire la programmazione unitaria dell’offerta formativa ITS (finanziata interamente con i fondi PNRR) nonché la programmazione di una serie di attività per realizzare i percorsi e per valorizzarli, utilizzando le risorse del Fondo nazionale per l’istruzione tecnologica superiore.

Gli ITS garantiscono una formazione professionalizzante post diploma gratuita e costituiscono il canale non accademico di formazione terziaria che risponde alla domanda delle imprese di nuove ed elevate competenze tecniche-tecnologiche per promuovere i processi di innovazione. Un vero e proprio sguardo verso il futuro.

Le risorse

Per il biennio 2024-2026 sono 3,74 milioni di euro di fondo nazionale le risorse garantite dalla Regione agli ITS Academy per finanziare ulteriori interventi rispetto alla realizzazione dei percorsi formativi (finanziati direttamente dal PNRR): potenziare le sedi dei corsi, in particolare i laboratori e le infrastrutture tecnologicamente avanzate, sostenere i tirocini formativi obbligatori (attraverso l’erogazione di borse di studio), realizzare le attività di gestione ordinaria per il corretto funzionamento delle Fondazioni, promuovere e sostenere i campus multiregionali e multisettoriali.

La Regione Piemonte ha raggiunto nel tempo ottimi risultati, con una crescita continua di allievi e di corsi e un’altissima percentuale di occupati tra i diplomati (oltre il 90%). Per questo, è aumentato in proporzione il contributo del ministero dell’Istruzione e del Merito, che premia le prestazioni e i risultati dei singoli percorsi ITS, garantendo quote sempre maggiori di fondi.

La dichiarazione

“Gli ITS Academy sono senza ombra di dubbio una delle eccellenze del nostro sistema educativo e formativo. Questi istituti non solo colmano il divario tra formazione e mondo del lavoro, ma lo fanno in maniera dinamica e innovativa, rispondendo alle reali esigenze delle imprese del nostro territorio: li considero un vero e proprio sguardo verso il futuro. La loro stretta collaborazione con le aziende garantisce infatti che i giovani acquisiscano competenze pratiche e specifiche, che li rendono immediatamente pronti per il mercato del lavoro. La straordinaria occupabilità dei diplomati ITS, che supera il 90%, è la testimonianza concreta dell'efficacia di questi percorsi formativi. In un momento storico in cui il tessuto economico ha bisogno di professionalità altamente specializzate, gli ITS Academy si affermano come un motore strategico per lo sviluppo e la competitività del Piemonte” ha dichiarato il vicepresidente e assessore alla Formazione professionale Elena Chiorino.

I diplomati ITS

Le figure professionali formate dai percorsi ITS sono “tecnici superiori” con diploma di specializzazione per le tecnologie applicate (percorso biennale, quinto livello del quadro europeo delle qualificazioni-EQF) oppure, se hanno frequentato un percorso triennale, con il diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate (sesto livello del quadro europeo delle qualificazioni).

I percorsi formativi e il contributo degli ITS al mondo del lavoro

Gli ITS Academy hanno il compito prioritario di potenziare e ampliare la formazione professionalizzante di tecnici superiori con elevate competenze tecnologiche e tecnico-professionali, per contribuire in modo sistematico a sostenere le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo, colmando progressivamente la mancata corrispondenza tra domanda e offerta di lavoro, che condiziona lo sviluppo delle imprese, soprattutto di quelle piccole e medie, e di assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello post-secondario in relazione alle aree tecnologiche considerate strategiche nell'ambito delle politiche di sviluppo industriale e tecnologico e di riconversione ecologica.

Gli ITS Academy contribuiscono a diffondere la cultura scientifica e tecnologica, l'orientamento permanente dei giovani verso le professioni tecniche e l'informazione delle loro famiglie, l'aggiornamento e la formazione in servizio dei docenti di discipline scientifiche, tecnologiche e tecnico-professionali della scuola e della formazione professionale, le politiche attive del lavoro - soprattutto per quanto attiene alla transizione dei giovani nel mondo del lavoro - la formazione continua dei lavoratori tecnici altamente specializzati, nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita, e il trasferimento tecnologico, soprattutto nei riguardi delle piccole e medie imprese.

Le aree tecnologiche degli ITS Academy

La formazione superiore erogata dagli ITS Academy tiene conto delle principali sfide attuali e delle linee di sviluppo economico, con particolare attenzione a: transizione industriale ed ecologica, compresi trasporti, mobilità e logistica, meccatronica e aerospazio; transizione digitale, in particolare tecnologie dell’informazione, della comunicazione e dei dati; nuove tecnologie per il made in Italy, compreso l'alto artigianato artistico (tessile, abbigliamento, moda e alta gioielleria); biotecnologie, chimica e nuove scienze della vita; tecnologie per i beni e le attività artistiche e culturali e per il turismo; energia ed edilizia sostenibile intesa in particolare come sistema casa e ambiente costruito; servizi alle imprese e agli enti senza fine di lucro.

La didattica

I corsi ITS Academy in Piemonte sono biennali, di 900 ore per ciascun anno del percorso, con almeno il 35% del monte ore complessivo di attività di stage (realizzabile anche all’estero) in azienda.

Almeno il 60% del monte ore complessivo (escluse le ore di stage) deve essere svolto da docenti provenienti dal mondo del lavoro

Gli allievi devono essere almeno 20 per ogni corso; in prevalenza il gruppo classe deve essere costituito da persone disoccupate; per accedere a un corso ITS, gli allievi (sia giovani che adulti) devono possedere un diploma di istruzione secondaria superiore o un diploma professionale quadriennale, completato da un certificato di specializzazione tecnica superiore conseguito in esito ai corsi di istruzione e formazione tecnica superiore.

Il bando è pubblicato sul sito web della Regione Piemonte alla pagina

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/percorsi-its-academy-biennio-20242025

ITS Open Day

Per favorire la conoscenza del sistema Its, i ragazzi potranno partecipare ad appuntamenti volti ad approfondirne le potenzialità e l’offerta formativa proposta durante gli ITS Open Day organizzati sul territorio.

ITS Turismo: 16 settembre, ore 16:00, piazza Giolitti 8, Bra (Cuneo).

ITS Gem: 11 settembre, ore 10:30, Valenza (Alessandria).

ITS Tam: 12 settembre, ore 10:30, Magnonevolo (Biella).

ITS Agroalimentare: 16 settembre, ore 17:00, spazio espositivo del MAU (Torino).

ITS ICT: 9 settembre, ore 16:00, via Jacopo Durandi 10 (Torino), 10 settembre, ore 17:00, via Giovanni Piumati 76 (Bra), 11 settembre, ore 17:00, via Giuseppe Negri 2 (Novara).

ITS Energia: 21 settembre, ore 15:30, e 12 ottobre, 15:30, Environment Park (Torino).

ITS Biotecnologie: 11 settembre, ore 17:00, Colleretto Giacosa (Torino).

ITS Aerospazio: 18 settembre, ore 17:00, via delle Mondariso 17 (Novara), 23 e 30 settembre, ore 15:00, via Braccini 17 (Torino).