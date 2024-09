Elezioni Provinciali, parte la sfida: ecco le due liste in campo (foto di repertorio)

La cervellotica legge sulle elezioni provinciali prevede che il Consiglio Provinciale venga rinnovato ogni due anni, a differenza del presidente che resta in carica 4 anni. Il prossimo 29 settembre sindaci, assessori e consiglieri comunali del Biellese voteranno soltanto per eleggere i consiglieri provinciali, sostituendo gli attuali, in carica da 2 anni.

A contendersi i 10 posti in consiglio ben 20 candidati suddivisi in 2 liste. Quella di centrodestra, maggioranza uscente in consiglio, presenta i sindaci di Cavaglià e Gifflenga, Mosè Brizi ed Elisa Pollero, il vicesindaco di Mongrando Simona Coda e i consiglieri comunali Beatrice Ronco (Zumaglia), Paolo Calabrese (Vigliano Biellese), Dino Gentile (Biella), Vito Colletta (Mongrando), Pier Ettore Colombo (Cossato), Arianna Zanoia (Callabiana) e Matteo Russo (Sagliano Micca).

Quattro i sindaci nella lista di centrosinistra: Raffaella Molino (Pralungo), Riccardo Lunardon (Sordevolo), Mario Carli (Valdilana) e Roberto Locca (Ponderano). Gli altri candidati sono il vicesindaco di Ronco Biellese Debora Ferrero e i consiglieri comunali di Biella Paolo Rizzo e Riccardo Bresciani, Savina Fariello (Cavaglià), Barbara Bancheri (Cossato) e Alessandro Bardone (Strona).