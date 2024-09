Motori |

Rally & Co, ottimi risultati per i due equipaggi in gara

Ottimi risultati per i due equipaggi della Rally & Co, impegnati nel fine settimana appena trascorso nelle gare in Toscana e Piemonte. Al Rally di Casciana Terme obiettivo centrato per Nicolò Ardizzone e Alyssa Anziliero, a bordo della Renault Clio, partiti con l'obiettivo di arrivare in fondo a podio più che guardare al gradino più alto. Arrivati 29° assoluti 3° di classe e primi nella classifica under 25 consente ai due giovanissimi di vincere la coppa di 7° zona nella classe rally 5 e poter partecipare di diritto alle finali nazionali, obiettivo primario di questa stagione. Al Rally del Rubinetto, partito da San Maurizio d’Opaglio ed arrivato a Borgosesia accompagnato per buona parte di gara dal fondo reso scivoloso dalla pioggia, l’inossidabile coppia formata da Graziano Boetto e Giuliano Santi con una gara sempre in crescendo conquistano il 10° posto assoluto a bordo della loro Skoda Fabia Rally 2, vincendo la categoria over 55 con la soddisfazione di aver fatto il 10° tempo assoluto sull’ultima prova speciale, la Arola corta.

c. s. Rally & Co g. c.