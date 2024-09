Fuoristrada, a Veglio vittoria per Bertolani e Fontanini

Sono state due giornate, quelle di sabato e domenica scorsa, di grande spettacolo ed agonismo nel Circuito Bernardo Seletto di Veglio, teatro del 38° Trofeo Veglio 4x4 – 6° Trofeo Arcobaleno 2, ultima e decisiva gara del Campionato Italiano Velocità Fuoristrada by FIF.

Organizzata dal collaudato staff di Veglio 4x4, la gara ha visto al via venticinque equipaggi che si sono sfidati sulle cinque prove speciali distribuite nelle due giornate di gara con la seconda, la domenica, caratterizzata da pioggia incessante che ha costretto ad apportare delle modifiche al percorso bypassando alcune asperità del circuito.

La classifica della prima giornata di gara su un percorso reso umido dalla pioggia del venerdì, ha anche avuto valore per il Memorial Seletto le cui premiazioni si sono tenute già il sabato sera; ad aggiudicarselo è stato Duilio Lonardi su Can Am X3, il quale ha preceduto Denis Bertolani e Gian Luca Fontanini su Can Am Maverick seguiti al terzo posto dagli ottimi Simone Lanfranchini e Sabrina Panizza in gara con una Jeep Proto TD della categoria “B”.

La gara riprendeva nella mattinata di domenica sotto una pioggia che non ha dato tregua se non al momento delle premiazioni nel tardo pomeriggio, fattore che ha costretto la direzione gara ad aprire i percorsi alternativi su alcune asperità del percorso. Lonardi e Bertolani hanno proseguito alimentando la sfida per la vittoria assoluta arrivata dopo un testacoda che ha fortemente penalizzato Lonardi, fino a quel momento leader, inconveniente che ha spianato la strada del successo per il duo del Can Am Maverick che andava così ad inscrivere il proprio nome nell’albo d’oro della manifestazione. A completare il podio assoluto, Claudio Esposito su Polaris RZR.

Dietro ai tre mezzi della classe “side by side”, i primi tra le vetture delle altre categorie sono stati Lanfranchini e Panizza che si sono aggiudicati il Gruppo B e la classe B2 oltre ad esser i primi tra i piloti locali, precedendo l’altro Polaris di Vittorio Gonella. Vittorio Fusari, settimo nella generale su Land Rover, ha fatto sua la classifica di Gruppo A, mentre Marco Tonella e Giada Garizio hanno festeggiato la vittoria nel Trofeo Suzuki messo in palio da Auto Junior. Nelle altre categorie, Claudio Labruzzo ha vinto la A2 su Suzuki Sierra 1.3, mentre a primeggiare nella B1 sono stati Luca e Bianca Zironi su Suzuki Proto S4, vincitori anche dello speciale riconoscimento “Crazy Driver” messo in palio dall’Automobile Club Biella per l’equipaggio più spettacolare; secondi e terzi nel Trofeo sono stati Labruzzo e Pizzato - Pieri.

A confermare il successo della manifestazione e delle iniziative a corredo, è stato il pubblico accorso in gran numero specie il sabato, ma anche alla domenica nonostante l’acqua che scendeva, le presenze sono state di spessore grazie anche alle immagini in diretta sul maxischermo appositamente allestito, dove oltre alle acrobazie lungo il percorso, passavano le interviste ai protagonisti; buon riscontro ha avuto anche la diretta trasmessa tramite i social.