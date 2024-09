Filo62: “La natura a livello successivo”, la start-up sostenibile CLASS.

Uno degli obiettivi primari di “Sostenibilità dall’A alla Z”, l’iniziativa congiunta Filo–C.L.A.S.S., è quello di dare informazioni corrette alle aziende sul tema dell’innovazione responsabile.

Nell’ambito dei Dialoghi di Confronto della 62a edizione di Filo, l’attenzione si concentra su SQIM e Innuance – due start-up che propongono nuove soluzioni innovative e creative destinate all’industria tessile.

Moderati da Giusy Bettoni, ne discuteranno Silvia Gava (Product Manager at Ephea™, brand della società di biotecnologie SQIM) e Francesco Bazzano (amministratore e cofounder di Innuance) nel talk dal titolo “Let’s take nature to the next level”.

L’appuntamento è ad Allianz MiCo-Milano, Networking Area di Filo

Giovedì 19 settembre 2024, alle ore 10.30

Con ephea™️, SQIM porta sul mercato una gamma completamente nuova di materiali miceliali flessibili.

Innuance propone soluzioni tintoriali altamente innovative e responsabili grazie all'utilizzo di coloranti alimentari uniti a un know how brevettato della loro applicazione ai prodotti tessili con alti livelli di qualità e prestazioni.

Si tratta di soluzioni innovative di nuova generazione proposte da start up italiane, che sapranno conquistare il pubblico di Filo, da sempre attento non solo a conoscere nuovi prodotti, ma spesso a essere pioniere dell’innovazione.

Questi prodotti rappresentano non solo l’innovazione responsabile ma anche l’impegno condiviso di Filo e C.L.A.S.S. verso una produzione tessile sostenibile, in linea con le aspettative dei consumatori contemporanei che cercano bellezza, performance e qualità sostenibile.