Dal nord-ovest: Vigili del fuoco impegnati a Fervento, sul luogo della tragedia FOTO

Nella serata di venerdì 06/09/2024 alle ore 23:30 circa, una squadra dei Vigili del Fuoco interveniva in località Fervento per la ricerca di una persona che non era rientrata a casa.

Arrivata sul posto la squadra dei Vigili del Fuoco con personale S.A.F. (speleo-alpino-fluviale) iniziava la ricerca nella zona di Fervento, Alpe Selletto, Solivo, Palancato, Piaggiogna, continuata senza sosta fino al ritrovamento della persona, in collaborazione con la Guardia di Finanza del Soccorso Alpino di Alagna, con due unità cinofile e Soccorso Alpino della Val Sermenza. In loro supporto arrivavano un Ucl dal Comando dei Vigili del Fuoco di Vercelli (unità di Comando locale) con personale T.A.S.(Topografia Applicata al Soccorso), due unità cinofile dei Vigili del fuoco di Aosta, due Unità cinofile dei Vigili del Fuoco della Direzione Regionale Piemonte, una squadra SAPR ( Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto) dalla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco di Piemonte e Lombardia e, con le prime luci dell'alba, intervenivano anche un elicottero Drago 166 del Reparto volo di Malpensa e un elicottero Volpe 502 della Guardia di Finanza.

La persona è stata ritrovata esanime e successivamente recuperata mediante tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviale).

Il fatto

Un uomo di 65 anni ha perso la vita dopo essere precipitato per diversi metri in una scarpata. È successo in Valsesia, più precisamente nei pressi di Fervento, in Val Sermenza. L’uomo, residente a Caltignaga, era uscito venerdì mattina presto dalla sua abitazione per andare a cercare funghi, in un luogo che conosceva bene, ma non ha mai fatto ritorno a casa.

I soccorritori hanno in un primo momento ritrovato la sua auto; successivamente, il soccorso alpino speleologico della guardia di finanza di Alagna hanno iniziato le ricerche in tutta l’area, seguendo le indicazioni fornite dai famigliari dell’uomo, con due elicotteri e l’aiuto dei cani. I soccorritori hanno rintracciato il segnale del cellulare della vittima, che portava a un luogo decisamente impervio. Il corpo novarese è stato dunque ritrovato senza vita, probabilmente dopo una caduta che lo ha fatto precipitare per alcuni metri.