Non si sono registrati feriti nell'incidente autonomo, avvenuto intorno alle 2 di oggi, 9 settembre, a Candelo.

Dalle prime ricostruzioni, un'auto è finita contro il muretto di un'abitazione per cause da accertare. Sul posto, oltre ai Carabinieri per la raccolta dei rilievi, anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza.