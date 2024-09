Biella, auto perde carburante in via Milano: arrivano i Vigili del Fuoco (foto di Mattia Baù per newsbiella.it)

Sirene a Chiavazza per un automobilista in difficoltà. È successo nella mattinata di oggi, 9 settembre, in via Milano.

Stando alla prime informazioni raccolte, un mezzo avrebbe cominciato a perdere carburante sull'asfalto. L'utente della strada ha subito accostato il veicolo e dato l'allarme. Una volta sul posto, i Vigili del Fuoco hanno arginato la perdita e messa in sicurezza l'area interessata dal riversamento.