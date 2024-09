Calcio, sold out al Pozzo di Biella per Juve Next-Catania ma la vittoria non arriva (foto dalla pagina Facebook di Giacomo Moscarola)

“Stadio Lamarmora Pozzo sold out per Juventus Next Gen - Catania. Tantissimi i tifosi siciliani sugli spalti in uno stadio dal clima di grande calcio. Indotto positivo per la nostra città con bar e ristoranti della zona stracolmi di tifosi. Quando gli investimenti sulle strutture sportive danno questi risultati vuol dire che si è fatta cosa buona! Avanti così”. Queste le parole, dense di soddisfazione, dell'assessore allo Sport Giacomo Moscarola a conferma di come le sfide casalinghe dei bianconeri abbiano richiamato un gran numero di tifosi e appassionati.

Peccato solo che occorrerà pazientare ancora un po' per la prima vittoria della squadra di Paolo Montero all'ombra del Mucrone. A Biella, infatti, sbanca il Catania con il massimo della posta in palio, grazie al 3-1 realizzato con le reti di Anastasio, Inglese e Quaini. Per la Juve da segnalare la rete di Afena Gyan e qualche spunto offensivo ma nulla più. Il prossimo impegno sarà contro il Monopoli allo Stadio Veneziani. Il fischio d'inizio sarà alle 18.30 di sabato 14 settembre.