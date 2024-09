Biella: transumanza in notturna, le foto di un lettore.

Nella serata di sabato 7 settembre, un lettore ha assistito, a bordo della sua vettura, al passaggio delle mucche in transumanza, su via Corradino Sella. Le mucche, scortate dai pastori, hanno occupato la via del centro di Biella: un evento insolito (specialmente in notturna) che avvicina i cittadini agli alpeggi, a soli due passi da casa.