Formazione per 60 insegnanti biellesi, al centro il benessere e nuovi modi di educazione a scuola

Mercoledì 4 settembre, 60 insegnanti degli Istituti di Andorno Micca, Pray, Valdengo e Valdilana Pettinengo hanno partecipato ad un importante corso di formazione sull'inclusione, organizzato dal team del Consorzio Erasmus+. L'evento ha visto la partecipazione di due formatori stranieri di grande esperienza: Loredana Mandru da Iasi, Romania, e Hazael Herrero Alonso da Valladolid, Spagna.

Loredana Mandru ha coinvolto i docenti in attività pratiche da svolgere in classe, stimolando riflessioni sul benessere a scuola, sia dal punto di vista degli insegnanti che degli studenti. Il professor Hazael Herrero Alonso ha invece introdotto l'uso dei giochi da tavolo moderni come strumento educativo, sottolineando come questi possano favorire la collaborazione e la condivisione delle informazioni tra gli studenti, aiutando a sviluppare competenze chiave come la comunicazione e il problem solving.

L'utilizzo di giochi da tavolo collaborativi è stato riconosciuto come un potente mezzo per creare coesione tra gli studenti e incoraggiare la partecipazione attiva e l'ascolto. Grazie a questa giornata formativa, resa possibile dalle mobilità Erasmus+, i docenti del consorzio delle Alpi hanno acquisito nuovi spunti e idee per affrontare con entusiasmo il nuovo anno scolastico.