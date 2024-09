Candelo si prepara ad accogliere don Simone, ecco tre incontri di preghiera

La comunità parrocchiale San Pietro e San Lorenzo di Candelo si prepara ad accogliere il nuovo parroco, don Simone Rocco, domenica 22 settembre, alle 15, nella chiesa di Santa Maria Maggiore in Candelo. Fervono i preparativi come quando in famiglia si aspetta un ospite importante e tanto atteso: per la comunità è un momento bello, di lavoro insieme, di collaborazione, per preparare la casa parrocchiale e la chiesa. Ma non basta. È necessario preparare le persone ad accogliere don Simone.

Che cosa, meglio della preghiera, può aiutare? Ecco allora le tre sere di spiritualità organizzate da don Angelo Nardi amministratore parrocchiale con il Consiglio Pastorale: si inizia mercoledì 11 settembre, alle 21, nella chiesa di San Lorenzo, dove il Vicario Generale don Paolo Boffa Sandalina parlerà sul tema “Vi presento don Simone”. Sabato 14 settembre, '“esaltazione della santa croce” con il vescovo Roberto Farinella che presiederà la santa messa prefestiva delle 18 nella chiesetta di Santa Croce . Seguirà un momento di fraternità. Infine, mercoledì 18, alle 21, presso la chiesa di San Pietro ci sarà un momento di preghiera guidata da Valentina Conti e Graziana Grappoli della comunità monastica “solitudine e comunione”. Il tema sarà “diversità di doni e di carismi, ma uno solo è il Signore” Gli incontri sono aperti a tutti.