Biella, Leo Club inaugura l’apertura dell’anno sociale.

Venerdì 6 settembre 2024, presso il Circolo Sociale Biellese, si è svolta la conviviale riapertura del nuovo anno sociale del Leo Club Biella, inaugurato dalla neoeletta Presidente Francesca Maffeo, che ha manifestato il piacere di ricoprire questo ruolo e di guidare i soci del Club per questo anno sociale.

Durante il discorso con cui ha aperto la cena, la Presidente ha sottolineato l’importanza che ciascuno dei membri ricopre all’interno dell’associazione e la necessità di continuare a impegnarsi con la stessa costanza, che ha caratterizzato il Club negli anni precedenti, in vista delle attività e degli eventi dei prossimi mesi.

I soci hanno accolto l’inizio di questo nuovo percorso con grande entusiasmo: in primo luogo, sono stati confermati i classici services, come la Casetta del vin brûlé del periodo natalizio, la collaborazione con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (UICI) per l’iniziativa inaugurata lo scorso anno “LETISmart”, il “Progetto Martina” per la prevenzione ai tumori in collaborazione con il gruppo Lions Biella e, in secondo luogo, Maffeo ha introdotto alcune novità che prenderanno forma durante il corso dell’anno. Si conferma, in questo modo, la presenza attiva del Leo Club nel territorio biellese, divenendo parte integrante della comunità locale.