Servizio Civile Universale, un posto disponibile presso il Centro Territoriale Volontariato di Biella

Il bando per il Servizio Civile Universale Pubblicato prevede la selezione di 6.478 operatori volontari da impiegare in progetti servizio civile digitale, servizio civile ambientale, e servizio civile per il Giubileo della Chiesa cattolica.

Un posto per il settore digitale è previsto presso la sede di Biella del Centro Territoriale Volontariato 1 posto per Servizio Civile Digitale. Entro le 14 del 26 settembre, gli aspiranti volontari devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda On Line (DOL) che si trova sul sito https://domandaonline.serviziocivile.it