Tennistavolo protagonista al torneo di Oropa FOTO

Grande divertimento e agonismo nella terza edizione del Torneo di Tennis Tavolo organizzato quest'anno dall'ASD e C. Conca d'Oropa in collaborazione con Splendor Cossato e Tennis Tavolo Biella.

Una ventina di giovani atleti si sono sfidati nella calda mattinata in due tornei: uno under 13 e l'altro over 14. A vincere il torneo under 13 è stato Jacopo Siciliano, secondo si è classificato Daniele Milanesi e terza CHEN SHI YI. Il torneo Under 14 invece è stato dominato da uno dei giocatori biellesi più forti: Erik Marangone, secondo Tommaso Zoppello, terzo Riccardo Motta.

Al pomeriggio un torneo di doppio a baraonda ha visto coinvolti anche genitori e turisti locali con oltre 40 partecipanti. A vincere è stata la copia formata da Marngone e Zoppello che hanno battuto in finale Siciliano e Caschili. Finiti i tornei di Tennis Tavolo i giovani atleti a copie si sono cimentati anche in una “sprint di Orienteering” in un percorso semplice attorno al parcheggio Busancano.

A vincere è stata la coppia Milanesi-Carisio con il tempo di 12' e 25”, secondi sono arrivati Zoppello Tommaso-Ingribelli con il tempo di 13'39”, terza la coppia Zoppello Mattia – Beriachetto con il tempo di 14'09”. La premiazione ha visto la distribuzione di premi offerti da aziende biellesi, partener dell'Associazione. Una foto di gruppo dei partecipanti sulla panchina gigante della Pace ha concluso in modo divertente la giornata.