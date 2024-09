Dal Nord Ovest – Sorpresi dalla pioggia, salvati due cercatori di funghi dispersi nei boschi

Sì è concluso ieri sera un intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese nel comune di Garessio per il recupero di due cercatori di funghi in difficoltà.

L'allarme è stato lanciato intorno alle 17, i due malcapitati di trovavano nella zona tra la Punta della Sapea e il Rifugio Manolino. Erano stati colti da un intenso rovescio di pioggia e avevano perso l'orientamento per cui hanno allertato la Centrale Operativa chiedendo aiuto. Poiché le condizioni meteo non consentivano l'intervento in elicottero, sono state attivate le squadre a terra.

Grazie alla localizzazione con tecnologia GPS e alla cartografia digitale in dotazione, il tecnico di centrale ha indirizzato i due cercatori, che erano collaborativi e in grado di proseguire il proprio cammino, verso una strada poderale in modo da accorciare le tempistiche di recupero.

In questo modo i soccorritori sono giunti con un mezzo fuoristrada e li hanno riaccompagnati a valle infreddoliti ma in buone condizioni prima dell'arrivo del buio che avrebbe complicato le operazioni.