Biella Favaro, un lettore : "Oggi si parla di Intelligenza Artificiale e queste sono le nostre linee telefoniche"

Buongiorno, vi scrivo dalla frazione Favaro di Biella. Vi invio due eloquenti fotografie della linea telefonica che, dalla cabina a centro paese si "allunga" sino alla mia abitazione.

Tralasciando il fatto che, la zona, ancora non è servita dalla fibra, dai fili che vedete passa anche la connessione internet (lenta) della quale usufruisco. Tale condizione di mancata manutenzione perdura da molti mesi, con pioggia, sole e neve. Ho segnalato due volte la cosa tramite mail, ma nulla è cambiato.

Sarà pure un caso ma, a Favaro, abbiamo avuto un blackout telefonico per TUTTO il mese di agosto, con l'impossibilità di effettuare e ricevere telefonate su linea fissa. Unico modo per chiamare erano i cellulari, funzionanti su UN solo operatore. Ma se la normalità della rete è questa, il fatto non stupisce.

Fa riflettere come, in un tempo in cui si fa un gran parlare di Intelligenza Artificiale e di tecnologie avanzate, esistano realtà in cui, chi sarebbe delegato a farlo, non riesce a gestire correttamente neppure i servizi elementari, peraltro a pagamento.

Grazie dell'attenzione.

Buona giornata.