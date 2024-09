A Occhieppo Inferiore tornano classi miste alla materna

Novità all'Istituto comprensivo di Occhieppo Inferiore, dove alla materna tornano le classi miste come già erano prima della pandemia.

La decisione dell'Istituto dove è stata nominata in questi giorni dirigente Monica Pisu che ha preso il posto di Chiara Margherita Sperotto, è stata comunicata in questi giorni alle famiglie attraverso una lettera.

Nel documento si legge come la scelta derivi dal fatto che bambini di età diverse si aiutino uno con l’altro, i piccoli vedono ciò che fanno i maggiori e chiedono spiegazioni. E’ un insegnamento, un modo per stimolarli maggiormente. I più grandi con questo metodo diventano invece in grado di sviluppare un forte senso di responsabilità. I gruppi misti favoriscono lo sviluppo di competenze sociali essenziali come l'empatia, la pazienza, la capacità di lavorare in gruppo.