Piatto, una giornata all’insegna dell’inclusione con Angsa e Csen presso il centro sportivo "Al Fuori Campo"

L'evento è un torneo benefico a coppie, il cui ricavato sarà devoluto alla Casa per l’autismo di Candelo. Le attività proposte sono Pickelball e tiri liberi al canestro, ma non solo.

La giornata sarà anche l’occasione per fare delle escursioni nei boschi intorno a Piatto con un accompagnatore e un open day con possibilità per i partecipanti di avvicinarsi al Pickelball.

Il ritrovo è fissato per le ore 9 con inizio attività alle ore 10, presso il ristorante "Al Fuori Campo" di Piatto in via frazione Malina 5; Il costo di partecipazione è di 10 € comprensivo di assicurazione, compreso Kit di partecipazione e medaglie per i bambini, grazie alla collaborazione del Ristorante “Al Fuori Campo” di Piatto con il centro sportivo, Conad Candelo, Biverbanca, Fondazione Fila Museum, NaturalBoom e Tapa Run e il ricavato andrà a favore di Angsa Biella al fine di sostenere tutte le varie attività della Casa per L’autismo di Candelo.