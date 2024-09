Più che esporre, mostrare: come la presentazione dei tuoi materiali da costruzione aumenta le vendite

Nel mondo competitivo dell'edilizia, i rivenditori di piastrelle, bagno e materiali da costruzione devono cercare costantemente nuovi modi per distinguersi dalla concorrenza e aumentare le proprie vendite. In questo panorama, la chiave del successo non risiede solo nell'offrire ai clienti prodotti di qualità, ma anche nel presentarli in modo accattivante. Questo vuol dire che esporre non è più sufficiente: bisogna saper esibire in modo tale da avere una vetrina che non solo attiri l'attenzione, ma che generi anche vendite e incentivi l'aumento dei guadagni.

In un mondo dove l'attenzione dei consumatori si riduce a pochi secondi, bisogna imparare a colpire i clienti con un'immagine accattivante e professionale. Lo dimostra uno studio recente dove si è scoperto che i clienti hanno bisogno di solamente 10 secondi per farsi una prima impressione di un'azienda e della sua offerta.

INSCA, azienda specializzata nel settore, comprende l'importanza di questa prima impressione. Il nostro team di professionisti è esperto nell'innovare, progettare e creare esperienze che permettono di mostrare le collezioni dei clienti nel modo in cui meritano.

Come aumentare le vendite con un'eccellente presentazione?

Nel mondo competitivo dell'edilizia, il successo di un rivenditore non dipende solamente dalla qualità dei prodotti, ma anche dal modo in cui vengono presentati. Un'eccellente presentazione dove si include l’uso di un espositore multiformato per piastrelle è, infatti, in grado di catturare l'attenzione, generando una forte impressione positiva che spinga il cliente a fare l'acquisto definitivo.

Detto ciò, è bene sapere che esistono tre principali modi per poter aumentare le vendite con una buona presentazione.

Tecnologia a portata di mano. In un mondo digitale, l'esperienza del cliente deve essere coinvolgente e innovativa. Usando I.RIS, il sistema digitale intelligente, non solamente si possono mostrare i campioni, ma si può trasformare la presentazione in un'esperienza reale, permettendo ai clienti di visualizzare gli ambienti finali su uno schermo partendo dal campione fisico, creando un legame tangibile tra il prodotto e la realtà. Si tratta di una tecnologia immersiva che permette ai clienti di "vedere" il progetto prima di acquistarlo.

Soluzioni per ogni materiale. Il mercato del parquet, del laminato e del pavimento vinilico è sempre più competitivo. Questo obbliga a dover distinguersi nel settore offrendo una presentazione attraente e funzionale. La serie Woodlook di INSCA offre soluzioni personalizzate per ogni tipo di materiale, creando uno spazio attraente e dedicato per i clienti che vogliono esplorare le proprie opzioni. La serie Woodlook si distingue per la sua struttura leggera e resistente, che permette la facile rotazione delle collezioni, facendo sì che lo showroom sia sempre aggiornato con le ultime tendenze e prodotti. Ricorrendo a sistemi espositivi per ceramiche, espositori per parquet, mensole espositive per pavimento vinilico e cassettiere per laminati, si crea un ambiente dinamico e moderno.

Oltre all'esposizione. Si deve anche prestare particolarmente attenzione alla corretta illuminazione dello showroom, esaltando la bellezza dei materiali per creare un'atmosfera accogliente e attraente. D'altro canto, è necessario progettare strategicamente gli spazi, disponendo gli espositori per ceramiche, prestando attenzione alla combinazione dei colori e utilizzando elementi decorativi.

Perché scegliere INSCA?

La nostra azienda è più che un fornitore di soluzioni espositive. Il nostro team di 200 professionisti, che include interior designer, decoratori, ingegneri, architetti, falegnami, muratori e pittori, vanta oltre 45 anni di esperienza nel settore, dedicati ad aiutare i clienti, produttori e rivenditori, ad aumentare le vendite e raggiungere il successo.

La nostra proposta di valore ti offre:

Progettazione, sviluppo tecnico e produzione propria

Esportazioni in tutto il mondo

Soluzioni per tutti i fornitori e produttori

Sistemi semplici per la tenuta dei campioni come gli espositori piastrelle.

Dipartimento di progettazione e concettualizzazione focalizzato nel migliorare l'esperienza creando spazi distintivi

Dipartimento di sviluppo tecnico e prototipi per un'innovazione continua e costante

Produzione propria e capacità industriale che garantiscono modelli sostenibili ed ecologici.

In un mercato in continua evoluzione come quello dell'edilizia, investire nella presentazione dei prodotti è fondamentale per rimanere competitivi e conquistare nuovi clienti. L'esperienza di INSCA e la sua profonda conoscenza nel settore lo rendono il partner ideale per trasformare la tua esposizione in una vera e propria esperienza di vendita, capace di catturare l'attenzione del cliente e aumentare le tue vendite. Scegli INSCA e "Show your best"!